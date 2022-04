Roubo com tentativa de homicídio em São Pedro do Ivaí

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de São Pedro do Ivaí às 9h18 desta terça-feira (12).

A equipe policial foi acionada para deslocar na Rua Maria Osório, onde segundo informações repassadas por uma equipe do hospital local, os mesmos teriam sido acionados para darem atendimento médico a um idoso que estaria com ferimentos.

Após um roubo. A equipe deslocou ao local onde encontrou a vítima caído no chão da cozinha, com ferimentos na cabeça, além de um grande sangramento. Imediatamente a vítima foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa de São Pedro do Ivaí. Em contato com a médica, a mesma informou que constatou cerca de 9 perfurações nas costas da vítima, provavelmente causadas por objeto perfurocortante, além de um ferimento na cabeça, causado por um objeto contundente.

Diante dos fatos foi acionada a Polícia Civil.