Rotary presta homenagem a Brigada Comunitária de Jandaia do Sul

O Rotary Club de Jandaia do Sul recebeu na noite desta quinta-feira (04/11/21) o Comandante do 11º Grupamento de Bombeiros de Apucarana, Tenente Coronel Fábio Roberto de Azevedo, bem como o Gestor do Posto de Brigada Comunitária de Jandaia do Sul, Soldado Anderson Silva, para solenidade de entrega de certificados de honra ao mérito pelos serviços prestados à comunidade de Jandaia do Sul após a chuva de granizo do dia 08/09/2021. Na ocasião foi enaltecida a bravura e compromisso dos Agentes de Defesa Civil com os cidadãos jandaienses, bem como o notável trabalho de coordenação realizado pelo 11º Grupamento de Bombeiros de Apucarana.