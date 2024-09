Rotary Club realiza a 18ª Festa da Leitoa na Brasa à Pururuca

O Rotary Club de Jandaia do Sul realizou neste domingo (15) a 18ª edição da Festa da Leitoa na Brasa à Pururuca com um público recorde.

Cerca de 1.500 pessoas estiveram no centro de eventos do parque de exposições Domingos Massa para prestigiar a já tradicional festa que atraiu visitantes de toda a região, para saborear a deliciosa leitoa que é preparada pelos próprios Rotarianos.

O Presidente do Rotary Club Nilson Ansioto (Passarinho) agradece a todos os patrocinadores, Maçonaria, companheiros do club, a A.C.A, Interactianos, companheiros do Rotary Club de Astorga e voluntários que colaboraram com a festa, que não mediram esforços para o êxito da 18ª edição da Festa da Leitoa na Brasa à Pururuca.

Toda a renda da festa será destinada ao Projeto do Asilo São Vicente de Paulo de

Jandaia do Sul.

