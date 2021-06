ROTAM de Jandaia do Sul participa de instrução de Operação com Cães

A ROTAM de Jandaia do Sul participou nesta terça-feira (1) de uma instrução de Operações com Cães ministrada pelo CANIL Setorial do 10°BPM.

Os policiais receberam informações sobre como é realizado o treinamento dos cães para o fato de drogas, e puderam ver na prática os cães treinados operando em pistas reais montadas para o evento.

Foi repassado também instrução de abordagem seguindo o Rádio Patrulhamento com Cães, onde foi possível ver a agilidade do cão em ação e o seu grande auxílio para a equipe Policial Militar.

Estas instruções fazem parte do Programa de Ensino e Instrução Atualizado (PEIA) por onde está passado o Cb. Lopes, novo integrante da ROTAM de Jandaia do Sul. “O estágio seguirá por pelo menos três meses e contará com diversas instruções no seu decorrer”, relata o Tenente Thiago Mendes, Comandante da Companhia de Polícia Militar de Jandaia do Sul.