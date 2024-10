Rompimento de adutora afeta o abastecimento em Jandaia do Sul

A Sanepar informa que rompeu a adutora de água que abastece os moradores de Jandaia do Sul, nesta terça-feira (08). O rompimento pode afetar o abastecimento em todas as regiões da cidade. As equipes trabalham no conserto da tubulação, devendo concluir durante a tarde. A normalização no fornecimento de água deve ocorrer gradativamente no fim da noite.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas, pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou ainda pelo WhatsApp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.