Rifa solidária em pról do pequeno Théo

Uma rifa solidária está sendo organizada pelos pais do pequeno Théo, Rogério Lopes e Jessica, com o objetivo de arrecadar fundos para uma cirurgia essencial. Theo precisa de um tubo de ventilação no ouvido para prevenir a perda progressiva de sua audição. A iniciativa visa unir a comunidade em prol dessa causa, oferecendo prêmios em agradecimento às contribuições.

Como Funciona

A rifa é estruturada com 1000 cotas disponíveis, cada uma ao custo de R$ 20,00, e qualquer pessoa interessada pode adquirir quantas cotas desejar. Para participar, é necessário ser maior de 18 anos, preencher o formulário de inscrição e efetuar o pagamento referente às cotas compradas.

Premiação e Sorteio

Serão sorteados 20 prêmios exclusivos entre os participantes. O sorteio acontecerá ao vivo no programa Vale do Ivaí Alerta, comandado por André Amaral, assim que todas as cotas forem vendidas. Além do programa ao vivo, o resultado será divulgado no Instagram dos estabelecimentos apoiadores, ampliando a transparência e o alcance da iniciativa.

Transparência e Prestação de Contas

Os pais de Theo, responsáveis pela organização, garantem que todos os recursos arrecadados serão destinados à cirurgia, com um relatório detalhado de prestação de contas publicado ao final do processo. Esse relatório estará disponível para todos, reforçando o compromisso de transparência.

Como Contribuir

Interessados podem entrar em contato com os pais de Theo para tirar dúvidas e obter mais informações. Rogério está disponível pelo telefone (44) 99970-2753, e Jessica pelo (43) 9907-2566.

Agradecimento

A família de Theo agradece profundamente a todos que participarem e ajudarem a transformar a vida do menino, tornando essa cirurgia uma realidade.



.