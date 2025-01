Residência é arrombada na noite de sexta em Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 22h09 desta sexta-feira (17) na Rua Presidente Kennedy.

Conforme a PM, o solicitante procurou a equipe policial para relatar que sua residência havia sido furtada.

Disse que se ausentou de sua casa por volta das 19h10 e quando retornou, por volta das 21h30, percebeu que o miolo da fechadura da porta havia sido removido e alguém havia adentrado em sua residência.

Todo o local estava bagunçado, todas as coisas reviradas, onde de forma breve o solicitante observou que havia sido subtraídas roupas, bijuterias, bolsas e perfumes, não sabendo precisar marca nem quantidade no momento deste registro.

Que na área externa da casa havia uma sacola com diversas canecas as quais seriam furtadas também, mas que por algum motivo os autores deixaram no chão. No muro de sua residência ficaram algumas marcas onde os autores haviam adentrado.

A vítima foi devidamente orientada.