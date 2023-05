Residência é arrombada em Marumbi

Neste sábado (6), foi registrado um boletim de ocorrência na cidade de Marumbi, referente a um furto qualificado ocorrido na residência do solicitante de 29 anos, localizada na Rua João Fantin, no centro da cidade. Segundo relato do solicitante, ele saiu de casa no dia 1º de maio e ao retornar percebeu que a porta dos fundos estava arrombada e que diversos objetos foram furtados do interior da residência, incluindo um aparelho de micro-ondas, um tablet e peças de roupas. Após a confecção do boletim de ocorrência, a vítima foi orientada sobre os próximos passos a serem tomados.