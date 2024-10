Residência é arrombada em Jandaia e apenas faca é levada

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 8h04 de sábado (5) no Residencial Castanho (Região do Nova Jandaia).

Conforme a PM, após solicitação a equipe policial deslocou até ao local mencionado, onde segundo informações repassadas pelo solicitante, o mesmo relatou que saiu para trabalhar na data anterior por volta das 19 horas e quando retornou por volta das 8h, constatou que a janela da cozinha estaria arrombada e que do interior da residência, havia sido furtado uma faca de cozinha com aproximadamente 30 centímetros de lâmina.

Diante do exposto foi confeccionado o BOU, ficando a vítima devidamente orientada.