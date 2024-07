Residência com moradora e filho especial é invadida por ladrões em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 21h24 desta quinta-feira (11) na Rua José Maria de Paula.

Conforme a PM, a equipe foi acionada para deslocar até o endereço acima mencionado, onde segundo informações uma vítima estaria trancada dentro do banheiro de sua casa e fez contato com seu marido o qual relatou as equipes policiais que sua casa havia sido invadida e que os criminosos estariam no interior da residência.

De imediato a equipe foi o local, chegando no portão já encontrou o marido da vítima que franqueou a entrada da equipe a residência, que de imediato já vai constatado que a porta da frente estava arrombada. Então a equipe policial iniciou a busca na residência, fazendo a varredura de todos os cômodos da casa e quintal na busca de possíveis suspeitos.

A vítima, senhora XXXX, estava trancada em um dos banheiros junto com seu filho que é portador de necessidades especiais. Após buscas por toda a residência e quintais adjacentes, nenhum suspeito foi localizado.

Perguntado a vítima se algum pertence foi levado, a mesma relatou que foi subtraído do seu interior uma bolsa contendo documentos pessoais, dois aparelhos celulares da marca Motorola, um Power bank iPhone, cartões de banco, um molho de chaves com 6 chaves e R$100,00 em espécie. Também foram levados três relógios do seu marido, das marcas Mormai, Cassio e Technus.

As vítimas foram orientadas quanto os procedimentos de polícia judiciária.