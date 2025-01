Residência arrombada e eletrodomésticos furtados em Bom Sucesso

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Bom Sucesso às 13h34 desta quinta-feira (23) na Rua Aclísio Porfirio da Rocha.

Conforme a PM, no local, a equipe fez contato com a vítima, que informou não morar na residência, que fazia uma semana que não vinha na casa e que quando chegou hoje (23/01/2025) a sua vizinha relatou que viu um homem no quintal na noite anterior, após isso ela verificou a residência e viu que a janela havia sido arrombada e que dois eletrodomésticos haviam sumido, um ventilador pequeno Mondial de cor preta e um liquidificador também de cor preta. Diante dos fatos a vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis.

