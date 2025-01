Representantes do SEAB e IDR-PR visitam Prefeitura de Jandaia do Sul

A Prefeitura de Jandaia do Sul recebeu, nesta segunda-feira (13), a visita de representantes da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (SEAB). Participaram do encontro Cristovon Videira Ripol, chefe do Núcleo Regional da SEAB, e Carlos Alberto Ferreira, Fiscal de Convênios do Departamento de Segurança Alimentar, ambos de Apucarana. O vice-prefeito Inei Heckert também participou do encontro.

Durante a visita, realizada no gabinete do prefeito Ditão Pupio, os representantes reafirmaram o compromisso em atuar pelas demandas do município e auxiliarem sempre no que estiver ao alcance da entidade.

“É sempre bom manter o diálogo aberto com os representantes para estar sempre lutando com a gente pelas demandas do município e para desenvolver nossa cidade, com ações, programas e políticas públicas oferecidas pelo Estado e desenvolvidas pela Secretaria” destacou o prefeito.

