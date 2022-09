Recenseadora relata que sofreu abuso em Marumbi

Uma recenseadora do IBGE, de 22 anos, relatou a Polícia Civil que foi abusado por um morador de Marumbi da tarde desta quinta-feira (01).

A vítima compareceu na delegacia de Jandaia do Sul e relatou que estava trabalhando no Censo, e na casa do homem, de 30 anos, após fazer todas as perguntas, foi surpreendida por ele, que a beijou a força, a jogou no chão, a agarrou e passou a mão em suas partes íntimas.

Na delegacia, o acusado confessou, mas alegou que foi consensual. Ele foi autuado em flagrante.