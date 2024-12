Rapaz pede ajuda no PAM após ser ameaçado de morte por morador de rua

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 20h57 deste domingo (22).

Conforme a PM, foi repassado que havia um rapaz pedindo ajuda no PAM, pois estava sendo ameaçado por um morador de rua.

De imediato a equipe deslocou ao local onde o segurança do PAM informou que a vítima estava no interior do prédio e o autor teria se evadido do local indo em direção a rodoviária.

De posse dessas informações a equipe conseguiu localizar o autor, que foi conduzido ao local onde a vítima se encontrava.

O rapaz relatou que estava junto com o autor na rodoviária e, em determinado momento, ele se alterou e começou a desferir ameaças contra ele dizendo que iria matá-lo e ficava pegando pedras no chão e dizia que o mataria.

Temendo por sua vida correu até o PAM e pediu socorro para os funcionários do local. Foi lavrado o termo circunstanciado e posteriormente as partes foram orientadas e liberadas no local.

