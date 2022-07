Quatro são presos com armas e drogas em Marumbi

Ocorrência registrada no final da tarde desta segunda-feira (4) no bairro Mutirão da cidade de Marumbi. (NATUREZA: TRAFICO DE DROGAS/ POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO/ CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL)

Conforme relato da Polícia Militar, Em decorrência da Operação Narco Brasil, a ALI do 10º Batalhão, juntamente com a RPA e ROTAM 2ª CIA, realizou abordagem em dois veículos, resultando em quatro indivíduos presos , sendo um foragido do CCM, duas armas de fogo, munições, drogas, dinheiro, sendo encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul

RESULTADOS:

❎2 ARMAS DE FOGO

❎231,3 gramas de Crack

❎172,1 gramas de cocaína

❎11,8 gramas de maconha

❎76 munições intactas

❎17 munições deflagradas

❎ 4 indivíduos presos;

❎ R$1268,00;

❎2 veículos apreendidos