Profissionais do SAMU sofrem ameaça ao socorrer vítima de lesão corporal

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 19h49 desta quarta-feira (14) na Rua Antonio Gardim no bairro Nova Jandaia.

Segundo a PM, a equipe policial foi acionada pela equipe do SAMU, que relatou ter deslocado até a Rua Antonio Gardim fazer um atendimento de uma vítima de lesão corporal, quando outras pessoas do local começaram a ameaçá-los. Que colocaram a vítima dentro da ambulância e saíram do local.

A equipe policial realizou o patrulhamento, porém ninguém foi localizado na via pública.

Em contato com um dos envolvidos, este relatou que uma pessoa por nome de XXX foi bater em XXXX, dizendo que ele estava efetuando roubos no local. Nesse instante, XXX entrou no meio da briga e também foi agredido.

A equipe do SAMU conduziu as duas vítimas até a Unidade de Pronto Atendimento para socorro médico.