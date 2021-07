Professor jandaiense é o novo chefe do Núcleo Regional de Educação

O secretário de Estado da Educação, Renato Feder, em entendimento com o governador Ratinho Junior (PSD), nomeou o professor Vladimir Barbosa da Silva, 52 anos, de Jandaia do Sul, como novo chefe do Núcleo Regional da Educação (NRE) de Apucarana.

Vladimir da Silva, que exercia o cargo de auxiliar técnico de chefia do NRE desde janeiro de 2019, substitui a ex-chefe Cristiane Cesária Pablos Rossetti, de Arapongas, que pediu exoneração no dia 8 de julho alegando questões pessoais. Vladimir já vinha respondendo interinamente pela chefia, através de resolução assinada por Renato Feder, desde a saída de Cristiane Rossetti.

O novo chefe do NRE é formado em Administração de Empresas pela antiga Fecea, hoje Universidade Estadual do Paraná (Unespar/Fecea), de Apucarana, com pós-graduação em Gerenciamento e Marketing. Também cursou Ciências com habilitação em Biologia pela Faculdade de Jandaia do Sul (Fafijan), com pós-graduação na mesma faculdade em instrumentalização do ensino de ciências.

É professor do Estado desde 1995, tendo iniciado pelo Colégio Estadual Tomé de Souza, de Novo Itacolomi, onde lecionou a disciplina de Química. Passou por vários colégios da região até chegar em Mandaguari, onde trabalhou por mais de 20 anos. Nesta cidade foi diretor auxiliar do Colégio José Luiz Gori por 16 anos até entrar no Núcleo Regional de Educação onde está até hoje.