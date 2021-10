O Professor Geraldo Wanderlei Bezerra, formado em educação física em 1990 pela Faculdade Unopar de Arapongas, pós-graduado em gestão pública pela UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa) e Coordenador de Esportes do Município de Jandaia do Sul, foi reeleito Conselheiro Regional de Educação Física do Paraná, para o mandato 2022 a 2024 pela chapa 1 com 62% dos votos válidos.

O Conselheiro Geraldo agradece os votos recebidos, em especial os da região Norte e Noroeste e Vale do Ivaí.