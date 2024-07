Produtores rurais de Marumbi realizam doação de drone com câmera térmica à Patrulha Rural

Nesta terça-feira (23), foi realizada a entrega oficial de um Drone DJI Mavic 3 Enterprise Thermal à Patrulha Rural do 10º Batalhão de Polícia Militar. O produto foi adquirido através de doações dos produtores rurais de Marumbi, intermediadas pela Patrulha Rural, que repassou o montante ao Conselho Comunitário de Segurança de Apucarana, realizando a doação ao 10º BPM.

Este equipamento será destinado exclusivamente à Patrulha Rural do 10º BPM, com foco para o policiamento na área da 2ª Cia, abrangendo os municípios de Jandaia do Sul, Marumbi, Kaloré, Bom Sucesso, São Pedro do Ivaí, Rio Bom, Califórnia, Marilândia do Sul e Mauá da Serra. Além disso, por possuir câmera térmica, servirá para fornecer maior segurança para as equipes policiais, em casos de busca de pessoas ou infratores homiziados em áreas de mata.