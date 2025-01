PRF resgata homem embriagado em Mandaguari

Ele estava andando desorientado sobre a pista

Na madrugada deste sábado (11), por volta das 02h30, a PRF foi informada por uma usuária da rodovia relatando sobre um homem transitando sobre a pista.

A equipe PRF ao realizar rondas no local indicado, na BR 376, sob o viaduto da PR 444, acesso a Mandaguari, visualizou um homem andando desorientado, perambulando sobre a faixa de rolamento.

O homem estava de bermuda, descalço e sem camisa, vagando pela rodovia e após abordado pelos policiais ele disse estar procurando sua casa.

Ele apresentava fortes sintomas de embriaguez, porém, após insistência dos policiais, conseguiu indicar com dificuldades o seu endereço na cidade de Mandaguari.

A equipe policial, percebendo o risco iminente de atropelamento, haja vista o estado etílico, o colocou na viatura e o deixou com segurança em sua residência, são e salvo.

A PRF alerta sobre os riscos que os pedestres correm ao transitarem e ou atravessarem as rodovias, inclusive as mortes ocorridas por atropelamentos de pedestres ocupam a segunda posição dos tipos de sinistros nas rodovias federais do Estado do Paraná, a primeira é a colisão frontal.

Fonte PRF