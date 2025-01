PRF apreende maconha em Castelo Branco

A droga estava em um veículo com placas paraguaias. O condutor foi preso em flagrante

Nesta quarta-feira (15), por volta das 11h20, no km 03 da PR 489, município Castelo

Branco – PR, uma equipe da PRF abordou um veículo Toyota emplacado no Paraguai.

De imediato os policiais perceberam se tratar de tráfico de drogas, pois havia fardos característicos de maconha no banco traseiro. Após uma inspeção, também foram encontrados fardos da droga no bagageiro e também sob os bancos do veículo, que após pesados totalizaram 247 kg de maconha.

O condutor, um homem de 24 anos, disse que pegou o veículo já carregado em Guaíra/PR e tinha como destino, a cidade de Maringá, onde após a entrega, receberia determinada quantia em dinheiro.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Maringá.

Na última semana a PRF divulgou o balanço das apreensões de drogas ocorridas em 2024 no Estado do Paraná. Foram mais de 280 toneladas, representando um aumento de 45% em comparação a 2023.

Também aumentou a quantidade de pessoas presas por tráfico. Saltou de 576 em 2023, para 711 em 2024. Destes, mais de 85% são do sexo masculino.