PRF apreende em Mandaguari carreta carregada com cigarros contrabandeados do Paraguai

O condutor conseguiu fugir

Por volta das 17h desta sexta-feira, 21, no km 201 da BR 376, defronte a Unidade Operacional da PRF, policiais rodoviários federais realizavam uma fiscalização focada no combate à criminalidade, quando deram ordem de parada a uma carreta Scania com placas de Campo Grande/MS, que seguia sentido Maringá a Londrina.

Após a abordagem e iniciado a fiscalização documental, o condutor, um homem de 35 anos, que também é o proprietário da carreta, de forma dissimulada, camuflou-se em meio a outros condutores que também estavam sendo fiscalizados, e fugiu tomando rumo ignorado.

Como os documentos estavam regulares, os policiais iniciaram a fiscalização da carga e encontraram em meio a caixas plásticas aproximadamente 75 mil maços de cigarros avaliados em mais de meio milhão de reais.

Foram realizadas buscas na região na tentativa de localizá-lo, porém, até o momento sem êxito.

Em 2017, em Paulo Afonso/BA, este mesmo condutor foi flagrado pela PRF com outra carga de cigarros contrabandeados do Paraguai.

A carreta e os cigarros serão encaminhados à Receita Federal em Maringá e as informações repassadas à Polícia Federal.