PRF apreende 314 kg de drogas em Maringá

Uma pessoa foi presa

Na manhã desta terça-feira (27), por volta das 10h, no km 10 da BR-376, (,contorno norte de Maringá), uma equipe da PRF realizava uma fiscalização focada no combate à criminalidade quando houve a ordem de parada a um veículo Hyundai Creta, de cor branca.

O condutor esboçou desobedecer a ordem, mas foi abordado pela equipe.

De imediato foi constatada a presença de fardos de maconha no banco traseiro do veículo e posteriormente também no porta-malas. Após a pesagem, verificou-se que o automóvel transportava 295,4 kg de maconha e 19,1 kg de skunk.

Além disso, foi realizada a verificação dos sinais identificadores do veículo, que apresentavam indícios de adulteração. Uma etiqueta referente à numeração do câmbio foi localizada, e a consulta revelou que o veículo original possuía registro de roubo na cidade de Limeira/SP.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao condutor, que foi conduzido junto com o veículo e as drogas à Delegacia de Polícia Civil em Maringá.