Preso em Mandaguari suspeito de atear fogo em casa em São João do Ivaí

A Polícia Militar (PM) informou que prendeu na tarde de quarta-feira (23), em Mandaguari, um homem suspeito de há duas semanas ter colocado fogo na casa em que morava com sua esposa, na Rua Hemenegildo Montani, no Jardim Candoti, em São João do Ivaí. Ele foi preso por descumprimento de medida protetiva.

Segundo a Polícia Militar (PM), por volta das 13 horas, foi repassado via 190, que uma mulher estaria a bordo de um ônibus, sentido a São Pedro do Ivaí, e que dentro deste ônibus estaria seu ex-marido, o qual tinha em seu desfavor uma medida protetiva.

A equipe deslocou com brevidade, mas não localizou o ônibus dentro do município e então deu prosseguimento pela rodovia até a entrada de São Pedro do Ivaí, não sendo possível a abordagem por não encontrar o coletivo.

As informações foram repassadas para o 10º BPM para que as equipes de área pudessem ser acionadas. Mais tarde, o rapaz foi preso em Mandaguari, devido ao descumprimento da medida protetiva, que exige que fique distante da ex.

