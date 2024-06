Prefeitura em parceria com SENAC está ofertando curso gratuito de secretariado

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul em parceria com SENAC está ofertando um curso gratuito de secretariado, “COMO SECRETARIAR COM SUCESSO”.

CONTEÚDO:

-Secretaria no contexto da empresa

-Perfil e postura profissional

-Espirito de equipe

-Atendimento presencial e telefônico

-Planejamento e organização

-Rotinas de trabalho

-Técnicas de Comunicação

-Data: de 15/07 à 23/07/2024

-Das 19 às 22 horas

-Local: UFPR

-Inscrições na Agencia do Trabalhador

-Serão 21 horas de curso com certificado (7 dias com 3 horas a cada dia)

-Idade mínima de 16 anos completos

-Serão ofertadas 20 vagas