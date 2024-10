Prefeitura divulga programação das UBS´s para o Outubro Rosa

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul através do Departamento de Saúde e Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) divulgam a programação do Outubro Rosa para coleta de exames preventivos de câncer do colo de útero e solicitação de mamografia.

Segue tabela da programação dos dias e horários que cada UBS vai realizar fora do horário normal.

UBS Lázaro de Paula Rodrigues

dia 15/10 terça-feira das 17:00 às 21:00 horas.

UBS Wilson Nogueira – Distrito de São José dia 19/10 sábado das 08:00 às 16:30 horas.

UBS Ivoly Genro Palma

dia 23/10 quarta-feira e dia 25/10 sexta-feira das 17:00 às 21:00 horas.

UBS Maria Borba

dia 26/10 sábado das 08:00 às 16:30 horas.

UBS Damásio Brito da Silva

dia 26/10 sábado das 08:00 às 16:30 horas.

UBS Massahiro Oga dia 26/10 sábado das 08:00 às 16:30 horas.