Prefeitura de São Pedro do Ivaí investirá R$ 595.339,37 para cobertura e reforma de quadras

A administração municipal de São Pedro do Ivaí está investindo R$ 282.137,06 em recursos próprios para a cobertura de uma quadra poliesportiva e para reforma dos campos de malha e bocha, que ficam ao lado do Ginásio de Esportes Seccão.

Segundo informações do departamento de Engenharia, o Governo Federal disponibilizou no ano de 2020 o valor de R$ 318.095,24 para a execução das obras, porém, a administração da época resolveu devolver o recurso, justificando que era inviável manter convênio, visto que seria necessária atualização dos valores e contrapartida da prefeitura.

Assim que a Prefeita Maria Regina Della Rosa Magri assumiu o mandato em janeiro de 2021, foi informada pela Caixa Econômica Federal sobre o pedido de distrato, e não concordou com o processo. “Um recurso de mais de 300 mil reais não cai do céu e, sabendo da importância que tinha estas obras para o esporte do município, reunimos com a nossa equipe de engenharia para planejar e resgatar o convênio”, revela a prefeita.

Regina frisa que os primeiros meses do mandato foram desafiadores, uma vez que precisou mobilizar a equipe para reavaliar projetos e focar no controle financeiro para que fosse possível planejar as contrapartidas necessárias para praticamente todos os convênios herdados.

“Não foi uma tarefa fácil, mas conseguimos cumprir nosso objetivo de não perder recursos e aplicá-los para melhorias que a nossa população merece. Retomamos o convênio para cobertura da quadra e reforma dos campos de malha e bocha, e ainda aportamos uma contrapartida de mais de 282 mil reais, que é fruto da organização e gerência dos cofres públicos municipais”, afirma a prefeita.

Uma nova licitação foi realizada, e a empresa vencedora realizará as obras com custo de R$ 595.339,37. A empreiteira já foi autorizada a iniciar os trabalhos. A quadra poliesportiva será coberta, além de receber pintura, instalação elétrica e construção de arquibancadas. Já os campos de bocha e malha serão totalmente restaurados.

“Agradecemos a prefeita Regina por mais esta conquista para o nosso esporte, visto que é um grande sonho da nossa população. Os campos de malha e bocha não recebem melhorias há muito tempo e uma nova quadra coberta é muito importante para o desenvolvimento dos projetos. A administração mostrou seu compromisso com o esporte, fazendo de tudo para que os recursos não fossem perdidos e investindo mais recursos próprios para a realização destes sonhos dos nossos esportistas”, comenta o secretário municipal de Esportes, Carlos Eduardo de Freitas da Silva.