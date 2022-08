Prefeitura de São Pedro do Ivaí investe na compra de livros e cria o projeto Leitura em Família

As Escolas Municipais e Centros Municipal de Educação Infantil estão desenvolvendo o Projeto Leitura em Família, que tem como objetivo proporcionar o incentivo a leitura desde a infância para se tornar um adulto leitor e sensibilizar os pais à participação nesse processo educativo, bem como, incentivar seus filhos ao hábito de leitura.

O projeto está sendo desenvolvido com as crianças do berçário até o 2° ano do ensino fundamental, e os educadores tem a tarefa de tornar as atividades ao mesmo tempo atrativas e enriquecedoras para aprendizagem dos alunos, sendo utilizados recursos como: filmes, Cd’s, montagens de painéis, aventais de histórias, cineminha, teatro de sombras e fantoches, dramatização, livro de histórias clássicas e outros.

Segundo a secretária de Educação, Cultura e Esportes, Ivonete Terezinha Carniato Harada, “o projeto Leitura em Família, inicia um mundo de curiosidades e novas descobertas: como sons, cores e saberes. Além das habilidades cognitivas e sociais, sendo de suma importância, pois introduz o livro no cotidiano das crianças já nos primeiros anos de vida”.

O projeto conta com uma sacola de Leitura em Família, onde há 2 bonecos que tem como objetivo o ato de cuidar e brincar; Livros e cadernos de registros das atividades de acordo com a turma.

A prefeita Maria Regina Della Rosa Magri se dedicou para execução deste projeto, incentivando a equipe e cuidando de cada detalhe. Também houve investimento na compra de livros na ordem de R$ 53 mil. “Este projeto era um sonho que tinha em mente e nossa equipe entendeu o desejo que vinha do meu coração de resgatar o hábito da leitura nas crianças. Além de absorver conhecimento, a leitura aprimora o pensamento crítico, o vocabulário, exercita a inteligência, estimula a criatividade, dentre inúmeros outros benefícios. Tenho certeza que o Leitura em Família será um grande exercício para o desenvolvimento humano e social das nossas futuras gerações”, disse a prefeita.