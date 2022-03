Prefeitura de São Pedro do Ivaí implanta método Aprende Brasil no ensino municipal

Os alunos de 0 a 10 anos da rede municipal de ensino de São Pedro do Ivaí contam com a adesão do Sistema de Ensino Aprende Brasil. O sistema foi implantado no Ensino Fundamental no início de 2022.

Cada aluno matriculado na rede municipal recebeu uma “maleta” contendo um livro de propostas, livro literário, agenda e material de apoio. Os professores vão realizar formação específica de trabalho ao longo do ano.

“O Aprende Brasil é um sistema de ensino completo, que oferece um conjunto específico de soluções para a rede de ensino pública: Livro Didático Integrado, Assessoria Pedagógica, Aprende Brasil On e os sistemas hábile e simeB”, explica a secretária de Educação, Ivonete Terezinha CarniattoHarada.

Ainda, de acordo com a secretária, este é um investimento de R$ 400.000,00 feito pela administração municipal, e o método é algo inovador para a educação do município. “Demonstra total comprometimento com a qualidade da nossa educação. A prefeita Regina demonstra esta sensibilidade em fazer da nossa educação sempre melhor e o planejamento ao aderir a este programa se reflete em um conteúdo mais rico para o trabalho dos professores com as crianças”.

A prefeita Maria Regina Della Rosa Magri visitou na manhã de segunda-feira (21) a Escola Municipal Professora Alfredina Fernandes Gouveia, para fazer a entrega oficial dos materiais. Ela comenta que

“É um material da rede Positivo, que foi implantado após um estudo da administração com a equipe, e após todo um preparativo feito com os professores, para que eles pudessem receber a assessoria técnica necessária para poder trabalhar com os materiais pedagógicos com todo o aproveitamento possível. A educação é a base de tudo e investir desta forma é um planejamento a curto e longo prazo, onde temos certeza que nossos índices vão melhorar e nossas crianças receberão uma formação digna e de total qualidade”, comenta a prefeita.

O método reúne materiais pedagógicos que são semelhantes aos utilizados por escolas particulares. “Nossas escolas sempre foram referência de qualidade e investir no Aprende Brasil é uma forma de agregar ainda mais. Os alunos amaram a novidade e posso dizer que é mais um sonho que está sendo realizado para o desenvolvimento de São Pedro do Ivaí”, concluiu Regina.

Os alunos receberam materiais de todas as disciplinas, inclusive de artes, educação física e inglês. Esta última foi implantada este ano na rede municipal de ensino, sendo uma das principais propostas de governo da atual gestão para o desenvolvimento da educação municipal.