Prefeitura de São Pedro do Ivaí entrega cestas natalinas para servidores e colaboradores

Os servidores públicos municipais de São Pedro do Ivaí foram contemplados com festas natalinas. A entrega do benefício foi feita na noite de terça-feira (21), no Salão Paroquial.

A prefeitura preparou uma noite especial, servindo pratos de salgados e refrigerantes. A prefeita Maria Regina Della Rosa Magri fez um pronunciamento, destacando a valorização dos servidores.

“É uma alegria muito grande ver os servidores todos juntos e com saúde. Fico muito feliz em poder proporcionar este benefício para quem ajuda tanto o município. Me deixa emocionada e é uma forma de valorização e gratidão”, disse a prefeita Regina.

O presidente da Câmara, Carlos Eduardo do Prado Martins, também se pronunciou deixando uma mensagem de natal para todos os servidores. Os vereadores Wilson Tavares e Zé da Horta também estiveram prestigiando. O vereador Claudinho da Coleta, que também é servidor, não compareceu, poque estava internado cuidando da saúde.

A cesta natalina dos servidores foi composta por frango, linguiça, macarrão, molho de tomate, panetone, caixa de bombom, caixa de BIS, champanhe, farinha de mandioca, uva passas, milho verde, ervilha, leite condensado, creme de leite e azeitona.

Foram entregues um total de 450 cestas, sendo 337 para servidores efetivos, 34 para estagiários, 50 para frente de trabalho, 17 para credenciados da saúde e 12 para os integrantes da Associação dos Agentes Ambientais.