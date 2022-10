Prefeitura de São Pedro do Ivaí contempla servidores com cartão Vale Alimentação

A prefeitura de São Pedro do Ivaí realizou na manhã de sábado (15), no salão da Paróquia São Pedro Apóstolo, a entrega dos cartões Vale Alimentação para os servidores públicos municipais.

Ao todo, foram beneficiados 308 servidores e os valores do cartão variam com base no salário de cada um deles. Quem recebe acima de R$ 4.000,00, o vale é de R$ 121,20; quem recebe de R$ 2.500,00 até R$ 4.000,00, o valor é R$ 181,80 e quem recebe de R$ 1.212,00 até R$ 2.500,00, o valor é de R$ 242,40.

Os cartões podem ser utilizados em comércios locais de gêneros alimentícios, como supermercados, panificadoras, açougues, frutarias e similares. Segundo a prefeita, Maria Regina Della Rosa Magri, o cartão Vale Alimentação é um grande avanço na valorização dos servidores públicos e um incentivo para o comércio local.

“Este cartão faz parte da nossa política econômica para valorização do funcionalismo público, do comércio local e para o incentivo à geração de empregos. Quem trabalha na prefeitura está recebendo um benefício inédito, mas todo o município ganha com isso. Estamos injetando mais recursos na economia local, e com mais dinheiro circulando, o comércio se fortalece e consegue enfrentar a crise, podendo abrir novas oportunidades”, comentou a prefeita.

A prefeitura estará injetando R$ 58.050,76 todos os meses, ou seja, R$ 696.609,12 por ano. “É quase 700 mil reais a mais circulando no comércio de São Pedro do Ivaí por ano. Com atitudes assim, fazemos o nosso município ficar mais forte, correspondendo ao nosso plano de governo”, assinala Regina.

O evento de entrega contou com a presença de vereadores, secretários e chefes de departamentos municipais e servidores públicos.