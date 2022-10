Prefeitura de São Pedro do Ivaí compra 4 ambulâncias e recebe três veículos para saúde

A prefeitura de São Pedro do Ivaí fez um investimento superior a R$ 1,2 milhão para renovação da frota da saúde. Foram adquiridas quadro ambulâncias Mercedes Benz de grande porte e três veículos VW Gol.

Os bens foram comprados com recursos do Governo do Estado com mais contrapartida da prefeitura. A prefeita Maria Regina Della Rosa Magri destacou que os recursos encaminhamos pelo governo, através de deputados, não eram suficientes para comprar as quatro ambulâncias de grande porte.

“Nossas ambulâncias estão muito rodadas, por isso resolvemos comprar quatro de grande porte, fazendo a maior renovação da história. Nunca o município comprou quatro ambulâncias de grande porte de uma só vez, e para isso acontecer, investimos R$ 540 mil de recursos da prefeitura. Foi possível dar esta contrapartida porque fazemos uma trabalho honesto e temos caixa, diferente do passado”, destaca a prefeita.

A administração relacionou os investimentos, destacando as contrapartidas. Os deputados estaduais Adriano José, Artagão Junior e Maria Victória encaminham recursos para compra de ambulâncias, totalizando R$ 680 mil. “Duas ambulâncias são tipo A e custaram R$ 299 mil cada. Para ser possível comprá-las, investimos contrapartida de R$ 258 mil da prefeitura. Outras duas ambulâncias são tipo B, e cada uma custou R$ 311 mil. Para comprar as duas, investimos contrapartida de R$ 282 mil”, explicou Regina.

Sobre os veículos para o transporte sanitário, a prefeitura não precisou investir contrapartida. Eles foram encaminhamos diretamente pelo estado, através dos deputados Alexandre Curi e Do Carmo. “Quero agradecer todos os deputados que encaminharam seus recursos para o nosso município. No meu mandato, temos dinheiro para dar contrapartidas e fazer os benefícios chegarem até a população. Assim que assumi a prefeitura, coloquei os convênios dessas ambulâncias para licitar, decidindo investir mais de meio milhão de contrapartida para que o município tivesse ambulâncias grande, com mais segurança e conforto, e não aquelas “kinder ovo” que nossa população reclama. É um trabalho diferente, com olhar mais humano e pensando no cuidado das pessoas”, concluiu a prefeita.

O secretário de Saúde, Bruno César de Freitas Ribeiro, destaca que a saúde de São Pedro do Ivaí está se reestruturando e que jamais aconteceu tantos investimentos como agora. “Vamos definir a utilização dessas ambulâncias para atender a população da melhor maneira possível. Temos mais investimentos acontecendo que a população será beneficiada. Tudo está sendo possível pelo olhar de prioridade da nossa prefeita, que tem feito uma gestão voltada a quem mais precisa”.