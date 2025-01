Prefeitura de Jandaia realiza visita técnica à obra do PAM

Obra encontra-se paralisada desde 2024 e prefeitura negocia retorno da obra para início de fevereiro

Na manhã desta quinta-feira (16), o prefeito de Jandaia do Sul, Ditão Pupio, acompanhado do vice-prefeito Inei Heckert, do diretor do Departamento de Obras, João Maximiano, da engenheira da Prefeitura, Mileni Cristina Fernandes, e dos responsáveis pela empresa executora, realizou uma visita técnica ao prédio do Pronto Atendimento Municipal (PAM).

A obra, iniciada em 2023, está paralisada desde julho de 2024 e envolve a reforma completa da estrutura. Até o momento, foi concluída a troca do telhado e a ala superior, que abrigava o Departamento de Saúde, encontra-se em fase inicial de acabamento. Contudo, a parte inferior, onde funcionava o pronto atendimento, permanece totalmente inacabada.

“O PAM já deveria estar pronto há anos. Quando finalizamos a gestão anterior, a obra estava encaminhada, mas não deram continuidade. Começaram, e agora pararam novamente. Nossa prioridade é concluir essa obra. Fizemos uma reunião com a empresa para definir um cronograma que será seguido à risca. Nossa equipe acompanhará diariamente os trabalhos para garantir que o PAM saia do papel e seja entregue à população,” afirmou o prefeito Ditão Pupio.

A Prefeitura e a empresa responsável estão alinhando o novo cronograma de execução, com os ajustes necessários para retomar a reforma. A previsão é de que a obra seja concluída até o final de 2025.

Reunião com a empresa reforça compromisso com a retomada das obras

Na terça-feira (14), foi realizada uma reunião com representantes da empresa para discutir a retomada dos trabalhos, verificar a situação financeira do contrato e estruturar o novo cronograma.

Participaram do encontro o prefeito Ditão Pupio, o vice-prefeito Inei Heckert, o diretor de Saúde Valmir Inácio, a presidente da Câmara, Adriana Jaime, representando os vereadores, o diretor do Departamento de Obras, João Maximiano, e a engenheira da Prefeitura, Mileni Cristina Fernandes.

Vereadores também visitaram obra

Os vereadores também marcaram presença no local nesta quinta-feira (16) para acompanhar a situação da reforma e reconhecer o estado atual da obra.

A presidente da Câmara, Adriana Jaime, destacou o compromisso do legislativo em fiscalizar e apoiar a conclusão do PAM.

“A Câmara exercerá seu papel fiscalizador com rigor nesta obra, pois nossa população já sofreu muito sem o pronto atendimento. Agora é hora de unir forças e trabalhar para finalizar essa reforma,” reforçou Adriana.

Também participaram da visita os vereadores Adriana Jaime, Alexandre, André, Matheus, Michel, Tadeu e Marquinho.

Fonte PMJS