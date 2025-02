Prefeitura de Jandaia do Sul Intensifica Melhorias nas Estradas Rurais

A Prefeitura de Jandaia do Sul, por meio do Departamento de Obras e Serviços Municipais, está realizando um amplo trabalho de manutenção e recuperação das estradas rurais do município. As ações incluem patrolamento, adequação, cascalhamento e limpeza, garantindo vias mais seguras e acessíveis para produtores rurais e demais usuários.

Essas melhorias são fundamentais para o escoamento da safra, o transporte escolar e o deslocamento dos moradores, além de contribuir para melhores condições de plantio e colheita.

O Chefe do Almoxarifado, José Everaldo Pupio, tem acompanhado de perto os trabalhos e destaca a importância dessas ações para a população rural.

O prefeito Ditão Pupio reforça o compromisso da gestão municipal com a melhoria das estradas e o apoio ao homem do campo:

“Sabemos da importância dessas estradas para a vida de quem mora e trabalha no campo. Nosso objetivo é garantir vias de qualidade, seguras e bem cuidadas, facilitando o dia a dia dos produtores e de toda a população rural.

O Município segue firme com os serviços, atendendo diferentes regiões do município e proporcionando mais qualidade de vida aos moradores da zona rural.

.