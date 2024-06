Prefeitura abre inscrições para frente de trabalho

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, através do Departamento de Assistência Social publicou na última segunda-feira, 03 de junho, o edital nº 038 para Chamamento Público que visa a inscrição dos munícipes desempregados e em situação de vulnerabilidade para o Programa Frente de Trabalho e Proteção Social.

A adesão dos beneficiários ao Programa será pelo prazo de 1 ano podendo ser prorrogável a critério da administração por igual período.

As inscrições serão realizadas no Departamento de Assistência Social – CRAS, localizado na rua Presidente Kennedy nº 373, nos dias 05, 06 e 07 de junho, no horário das 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:30 min.

O candidato deve comparecer com todos os documentos pessoais e comprovante de residência conforme estabelece o Edital nº 038 publicado no site da Prefeitura e outros órgãos de imprensa.

As Frentes de Trabalho de que trata esta lei serão: limpezas em geral, capina, consertos diversos em praças, logradouros e canteiros públicos, varrição, remoção de entulhos dentre outros serviços e obras compatíveis.

Maiores informações entre em contato com o Departamento de Assistência Social na Rua Presidente Kennedy nº 373