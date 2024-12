Prefeitos, vices e vereadores eleitos na Comarca de Jandaia do Sul são diplomados

Na tarde desta terça-feira (17), o Auditório Municipal Lourenço Idelfonso da Silva, em Jandaia do Sul, foi realizada a cerimônia de diplomação dos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eleitos nos municípios que integram a 70ª Zona Eleitoral: Bom Sucesso, Jandaia do Sul, Kaloré e Marumbi.

O evento reuniu candidatos eleitos, autoridades, familiares e amigos para oficializar o término do processo eleitoral e reconhecer formalmente os eleitos.

O juiz eleitoral, Doutor João Gustavo Rodrigues Stolsis destacou a importância do processo democrático e reforçou o papel de cada diplomado na construção de uma gestão responsável e transparente. “Ao serem diplomados, os eleitos assumem a responsabilidade de representar a população, trabalhar pelo bem coletivo e tomar decisões que impactarão a vida de cada cidadão. O cargo assumido é um compromisso profundo com a transparência, a justiça e o desenvolvimento da nossa comunidade, afirmou.

Entre os diplomados, o prefeito de Jandaia do Sul, Benedito José Pupio, o Ditão Pupio, que assume o seu segundo mandato. O prefeito de Kaloré, Washington Luiz da Silva, que assume o município pelo terceiro mandato. Elaine Ferreira de Marumbi, atualmente vice-prefeita, assume em 2025 como chefe do executivo. E Rosana do Ná, eleita prefeita de Bom Sucesso, assume seu primeiro mandato como prefeita.