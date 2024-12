Prefeito eleito Ditão se reúne com governador e participa de lançamento de convênio para construção da sede da UFPR em Jandaia do Sul

Nesta segunda-feira (02), o prefeito eleito de Jandaia do Sul, Ditão Pupio, o vice Inei Heckert, o presidente do MDB Jandaia do Sul, Emerson Jaime, estiveram em Curitiba, onde participaram de um encontro com o Governador do Estado Ratinho Junior e o Secretário da Casa Civil João Carlos Ortega, para debater assuntos da próxima gestão.

O prefeito eleito também esteve presente no lançamento do convênio entre Governo do Estado e a Universidade Federal do Paraná, para a construção da sede própria da instituição em Jandaia do Sul. O governador do Paraná, Ratinho Junior, assinou o projeto, que contará com um repasse estadual de R$ 12 milhões, inserido em um investimento total de R$ 32,3 milhões.

Além de viabilizar a sede própria, a parceria inclui a utilização dos laboratórios da universidade por alunos da rede pública estadual, ampliando o impacto educacional para além do ensino superior.

Durante o evento, Ratinho Junior destacou a relevância da iniciativa para a região e para o estado. “Quando a UFPR chegou para atender o Vale do Ivaí, ela não tinha uma estrutura física própria. Agora, nessa união de esforços, organizamos a parte financeira para fazer com que ela possa ter uma sede condizente com a sua importância para os paranaenses e para o Brasil”, afirmou o governador.

Ditão ressaltou a importância do projeto para o município e relembrou o longo percurso para alcançar essa conquista. “Desde 2016 estivemos em várias tratativas para concretizar a Universidade. Agora, graças ao Governo do Estado, esse sonho vai se tornar realidade e nossa gestão será parceira neste projeto, dando total apoio à UFPR”, disse o prefeito eleito.

Com a nova estrutura, a UFPR em Jandaia do Sul poderá gradualmente ampliar o número de cursos, com destaque para áreas estratégicas como agronegócio e inovação, fortalecendo ainda mais o potencial econômico e educacional do Vale do Ivaí. A expectativa é que a construção da sede reforce a presença da universidade como um motor de transformação na região, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e para a formação de mão de obra qualificada.

NOVO CAMPUS – Além do investimento do Governo do Estado, outros R$ 12 milhões são de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal, e R$ 8,3 milhões de recursos próprios da universidade. O edital de licitação, na modalidade Técnica e Preço, foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) em 14 de novembro, com a sessão pública prevista para 13 de fevereiro de 2025.

Nesta primeira etapa, serão construídos dois pavilhões com 32 espaços, entre salas de aula e laboratórios, em cerca de 3.490 metros quadrados (m²). Também serão feitas guarita, reservatório de água e área de circulação coberta, somando outros 668 m², totalizando 4.159 m² de área construída.

ATUAÇÃO EM JANDAIA DO SUL – A UFPR no câmpus de Jandaia do Sul tem seis cursos de graduação e um curso de especialização. São eles: Engenharia Agrícola, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Produção, Inteligência Artificial e Engenharia de Software, Licenciatura em Ciências Exatas e Licenciatura em Computação, além da Especialização em Tecnologias Educacionais e Ensino de Computação.

Para 2026, a UFPR já anunciou mais três cursos de graduação: Agronomia, Licenciatura em Matemática e Tecnologias Digitais e Física Computacional, com foco na potencialidade do Norte paranaense, seja na agricultura ou em áreas como inovação digital, tecnologia e ciências exatas. Atualmente a instituição conta com cerca de 500 alunos.

PRESENÇAS – Participaram da assinatura do convênio o vice-governador Darci Piana; o chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega; a presidente do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), Eliane Teruel Carmona; a deputada federal Luísa Canziani; o deputado estadual Do Carmo; o prefeito eleito de Jandaia do Sul, Ditão Pupio; o vice-prefeito eleito, Inei Heckert; o secretário de Governo de Jandaia do Sul, Elvis Pontara; o prefeito eleito de Apucarana, Rodolfo Mota; o diretor do Campus Avançado de Jandaia do Sul, José Eduardo Padilha de Sousa; e demais representantes da UFPR.

Com informações da Agência Estadual de Notícias

