Prefeito Ditão se reúne com o vereador Alexandre da Vila Rica e mães de crianças com autismo em seu gabinete

Nesta quarta-feira, dia 8, o prefeito Ditão, de Jandaia do Sul (MDB), recebeu em seu gabinete o vereador Alexandre da Vila Rica, acompanhado das mães Ana Paula Izidoro e Izabel Aparecida de Lima, representantes da AFAJAN (Associação Famílias Autistas Jandaiense).

O encontro teve como objetivo discutir as necessidades de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Durante a reunião, foi destacada a importância de fortalecer ações que assegurem direitos, ampliem a acessibilidade e promovam o bem-estar das famílias e indivíduos com TEA.

A Prefeitura de Jandaia do Sul reafirmou seu compromisso em manter o diálogo com lideranças e famílias para desenvolver políticas públicas que atendam às demandas da comunidade.

.