Prefeito Ditão Pupio recebe os vereadores para discutir demandas do Município

Na tarde desta sexta-feira, 17 de janeiro, o prefeito Ditão Pupio e o vice-prefeito Inei Heckert promoveram uma reunião com os vereadores da Câmara Municipal para abordar questões de interesse público e discutir as demandas prioritárias para o desenvolvimento de Jandaia do Sul. O encontro, realizado no gabinete da prefeitura, contou com a presença da Presidente da Câmara, Adriana Jaime (MDB), e dos vereadores Michel Enfermeiro (PODE), Alexandre da Vila Rica (PP), Matheus Porrão (PP), André Barqueiro (PL), Tadeu Rocco (UNIÃO), Fabiano Goulart (PSD), Marquinhos da Ambulância (MDB) e Donizeti Agrônomo (PL).

Durante a reunião, foram debatidos temas estratégicos para a gestão municipal, incluindo melhorias na infraestrutura urbana, saúde, educação e segurança pública. Os participantes alinharam propostas para aprimorar os serviços oferecidos à população e promover ações conjuntas entre o Executivo e o Legislativo, visando atender às principais necessidades da comunidade.

O prefeito Ditão Pupio destacou a importância do diálogo e da colaboração entre os poderes para alcançar avanços significativos para o município. “A parceria entre a Prefeitura e a Câmara Municipal é fundamental para tomarmos decisões que realmente beneficiem nossa cidade”, afirmou.

Os vereadores também apresentaram sugestões e discutiram projetos em andamento, reafirmando seu compromisso com o bem-estar da população. Essa reunião reafirma o compromisso da gestão municipal com a transparência, o diálogo e o trabalho conjunto, sempre buscando promover o desenvolvimento de Jandaia do Sul e atender às demandas da população.

