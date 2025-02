Prefeito Ditão Pupio participa de reunião com o Instituto Lucas Inácio Boamorte para fortalecer ações de inclusão social

Nesta terça-feira, 04 de fevereiro de 2025, o prefeito de Jandaia do Sul, Ditão Pupio, participou de uma reunião com representantes do Instituto Lucas Inácio Boamorte, também conhecido como Instituto Jandaiense da Pessoa com Deficiência. O encontro teve como objetivo discutir ações e projetos voltados à inclusão e ao fortalecimento dos direitos das pessoas com deficiência no município.

Durante a reunião, foram debatidas iniciativas para garantir maior acessibilidade e promover a conscientização nas escolas e na comunidade. O prefeito reafirmou o compromisso da administração municipal em apoiar projetos que favoreçam a inclusão social e destacou a importância do trabalho realizado pelo Instituto Lucas.

Fundado em 30 de dezembro de 2020, o Instituto Lucas Inácio Boamorte é uma associação privada sem fins lucrativos que atua diretamente na promoção da qualidade de vida e no desenvolvimento de oportunidades para pessoas com deficiência. Localizado na Rua Dr. João Maximiano, nº 426, Sala 124, Vila Operário, o instituto se destaca por sua atuação na conscientização sobre a inclusão social.

A reunião contou com a presença da diretoria do Instituto, composta por:

Presidente: Hermínio Rogério Garcia

Vice-Presidente: Graziela Valentim de Carvalho

Diretores Administrativo e Financeiro: Fabiana Fantin e João Antônio Boamorte

Secretárias: Izabel Aparecida de Lima e Laudicéia Inácio Boamorte

Também participaram os membros do Conselho Fiscal:

Elder Fachieri, Geraldo Wanderley Bezerra, Marlene Aleixo Braga, Érica Carina Dias de Barros, Emanuelle Priscilla Vasconcelos e Rafael Nogueira Reis. O Departamento Jurídico foi representado por Rafael Nogueira Reis e Mauren Carla Delalibera.

Izabel Aparecida de Lima e Érica Carina Dias de Barros, responsáveis pelo departamento de pessoas com autismo – Conexão Anjos Azuis, destacaram a necessidade de ampliar o suporte às famílias e fortalecer as políticas públicas voltadas a essa causa. O Instituto também vem atuando com grupos de apoio às pessoas com autismo, com o apoio de psicólogos voluntários, para proporcionar o suporte necessário às famílias.

Além disso, o encontro abordou parcerias culturais que visam fomentar a inclusão das pessoas com deficiência nas artes cênicas, danças e nas práticas de atividades paradesportivas, ampliando as oportunidades de participação e desenvolvimento social para todos.

O encontro reforça a parceria entre a administração municipal e o Instituto Lucas, visando desenvolver políticas públicas mais eficientes e ampliar o apoio às famílias que necessitam desses serviços. A Prefeitura de Jandaia do Sul segue comprometida em fortalecer a inclusão e construir uma cidade mais acessível para todos!

.