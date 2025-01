Prefeito Ditão Pupio participa da posse da nova diretoria da Amuvi

O prefeito de Jandaia do Sul, Ditão Pupio, participou nesta sexta-feira (31) da reunião da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi), realizada no Centro de Eventos de Godoy Moreira, onde foi oficializada a posse da nova diretoria da entidade. Ao lado do vice-prefeito Inei Heckert e do secretário de Governo, André Saddi, Ditão Pupio reforçou o compromisso do município com a integração e o desenvolvimento regional.

A nova diretoria da Amuvi foi presidida pelo prefeito de Godoy Moreira, Primis de Oliveira (PSD), tendo como vice o prefeito de Rio Branco do Ivaí, Pedro Taborda (MDB). Também integram a gestão o prefeito de Cruzmaltina, Maurício Bueno (PSDB), como tesoureiro, além dos prefeitos Rodolfo Mota (União), de Apucarana; Cézar do Anízio (PSD), de Rosário do Ivaí; e Ana Lúcia (MDB), de Cambira, no Conselho Fiscal.

Ditão Pupio destacou a importância da união entre os prefeitos da região para a busca de investimentos e melhorias para os municípios do Vale do Ivaí, enfatizando que a Amuvi desempenha um papel fundamental no fortalecimento das cidades e na defesa dos interesses locais.

Além disso, a reunião evidenciou um equilíbrio entre gestores reeleitos e novos prefeitos, garantindo uma representatividade diversificada na entidade. Entre os prefeitos reeleitos estão Carlos Gil, de Ivaiporã; Thiago Epifânio, de Ariranha do Ivaí; e Moisés Andrade, de Rio Bom. Já alguns prefeitos retornaram ao cargo após mandatos anteriores, como Fábio Hidek (União), de São João do Ivaí; Maurício Bueno, de Cruzmaltina; Didi, de Borrazópolis; Washington da Silva (PSD), de Kaloré, além do próprio Ditão Pupio, de Jandaia do Sul.

A participação de Ditão Pupio, Inei Heckert e André Saddi reforça o comprometimento de Jandaia do Sul com as decisões regionais e o trabalho conjunto entre os municípios para impulsionar o desenvolvimento e a qualidade de vida da população.

