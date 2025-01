Prefeito Ditão Pupio e Vice-Prefeito Inei Heckert Promovem Encontro de Planejamento com Diretores Municipais

Nesta segunda-feira, 27, o prefeito Ditão Pupio e o vice-prefeito Inei Heckert se reuniram com os diretores municipais em um encontro de planejamento. O objetivo foi alinhar as ações e estabelecer prioridades para transformar as propostas em resultados.

Durante a reunião, o prefeito enfatizou a importância da cooperação entre as secretarias e destacou o compromisso com a população, ressaltando que a gestão deve ser orientada por resultados. “Nosso objetivo é garantir que cada ação seja voltada para atender às demandas da nossa comunidade, com transparência e responsabilidade. Juntos, construiremos um futuro melhor para todos”, afirmou Ditão Pupio.

As discussões focaram nas principais metas de cada direção, com atenção especial aos projetos em andamento. Os gestores foram incentivados a buscar soluções eficientes para os desafios da administração pública.

O encontro também reforçou a importância do trabalho colaborativo e da união de esforços como pilares fundamentais para o sucesso da gestão municipal de 2025 a 2028.

