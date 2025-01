Prefeito Ditão Pupio e vereadores são empossados em Jandaia do Sul. Adriana Jaime é presidente da câmara

O prefeito eleito de Jandaia do Sul, Ditão Pupio (MDB), foi empossado na manhã desta quarta-feira, 1º de janeiro de 2025, em cerimônia realizada no Anfiteatro Lourenço Ildefonso da Silva. Também tomaram posse o vice-prefeito Inei Heckert (MDB) e os vereadores eleitos no pleito municipal de 6 de outubro de 2024.

A solenidade de posse foi comandada pelo vereador eleito Donizete Agrônomo (PL), como manda a Lei Orgânica do município. Ele coordena os trabalhos já que é o vereador com mais idade até que a nova Mesa Diretora fosse eleita.

ELEIÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA

O primeiro ato antes da posse do prefeito eleito é a eleição para Presidência da Câmara e demais cargos que compõem a mesa diretora da Casa de Leis. O vereador Donizete comandou a cerimônia.

A votação ocorreu cargo a cargo, como manda o regimento interno do Legislativo, em votação aberta. Primeiro para presidência, disputa entre Adriana Jaime (MDB) e Michel Enfermeiro (Podemos), vencida por Adriana Jaime que presidirá a Câmara Municipal no biênio 2025/2026. Irão compor a Mesa Diretora os vereadores Fabiano Goulart (PSD) como vice-presidente. Tadeu Rocco (União) como 1º Secretário e Donizete Agrônomo (PL) como 2º Secretário.

DITÃO É EMPOSSADO PREFEITO DE JANDAIA DO SUL

Seguindo o rito da solenidade, o prefeito eleito Ditão Pupio e o vice Inei Heckert assinaram respectivamente os termos de posse e prestaram o juramento perante os presentes.

Em seu discurso Ditão reforçou que irá trabalhar para recolocar o município nos trilhos e atuar com transparência. “Temos um grande desafio pela frente, pois nosso município está em uma situação delicada e teremos que trabalhar com muita transparência e empenho para recolocar de volta nos trilhos”, disse o prefeito empossado em seu discurso.

“O compromisso que assumi com o povo é de trabalhar por eles com respeito e transparência. Temos muito a fazer em todos os setores como a educação, temos muitas obras paradas e principalmente na saúde temos muito o que mexer. Vamos reorganizar tudo para atender melhor a população,” finalizou o prefeito.

PASSAGEM DE CARGO NÃO TEVE PRESENÇA DO EX-PREFEITO

Após a cerimônia, o prefeito Ditão Pupio e sua equipe estiveram na Prefeitura Municipal para a passagem do cargo, que foi realizada pelo diretor de administrativo, José Carlos Mascote e a diretora de finanças Deoclelfa da Silva.

O ex-prefeito Lauro Junior não participou da solenidade.

