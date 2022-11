Prefeita Regina libera pagamento da segunda parcela do 13° salário dos servidores

A prefeitura de São Pedro do Ivaí depositou a 2ª parcela do 13° salário na conta dos servidores municipais nessa sexta-feira (18). O dinheiro estará disponível a partir deste sábado (19).

A primeira parcela foi antecipada em junho desse ano. A segunda está sendo paga antes do prazo legal, que é 20 de dezembro. Ao todo, mais de 350 servidores, entre ativos, inativos e pensionistas, são contemplados com a antecipação.

“Administramos os recursos públicos com muita responsabilidade e por isso estamos com dinheiro em caixa para realizar o pagamento da última parcela do 13° salário do servidor. Sabemos que muitos planejam comprar coisas no final do ano, por isso o salário extra ajuda na organização de cada um”, comenta a prefeita, Maria Regina Della Rosa Magri.

Conforme Regina, esta segunda parcela significa um total de R$ 467.169,00 injetado na economia. “Nossos servidores vão investir o salário extra em nosso comércio, e isto ajuda a economia girar como um todo, aquecendo as vendas e a geração de novos postos de trabalho. Que todos possam gastar de forma consciente para poderem passar um final de ano melhor com suas famílias. Também incentivo que comprem no comércio local, que assim ajuda São Pedro do Ivaí a se desenvolver”, conscientiza a prefeita.