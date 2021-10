Prefeita de São Pedro do Ivaí se reúne com deputados federais e senador em Brasília

A prefeita Maria Regina Della Rosa Magri teve uma extensa agenda de trabalho em Brasília nesta quarta-feira (20) com o objetivo de obter recursos para o desenvolvimento de diversas áreas do município.

Ela visitou todos os deputados federais da bancada paranaense para apresentar as demandas do município e conversar sobre as possibilidades de alocação dos recursos solicitados.

Os deputados, assim como o Senador Alvaro Dias, receberam da prefeita Maria Regina um exemplar do livro com registros históricos de São Pedro do Ivaí e foram convidados para o evento de lançamento. A obra “Eu Sou Feliz Aqui”, escrita por Edson Tavares com base em anos de pesquisas, será lançada na semana do aniversário do município.

