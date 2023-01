Prefeita autoriza início das obras de reforma da Praça São José, no distrito de Marisa

A prefeita de São Pedro do Ivaí, Maria Regina Della Rosa Magri, se reuniu na tarde dessa segunda-feira (16), no gabinete da prefeitura, com o chefe do departamento de Engenharia, Igor Leonardo Alviano Caetano, para assinatura da ordem de serviço para reforma da Praça São José, do distrito de Marisa.

A reunião contou com a presença do engenheiro da prefeitura, José Carlos Cardoso, e representantes da empresa responsável pela obra, Brazzale & Filhos Ltda. O valor total da obra será de R$ 461.792,44 em recursos próprios.

“Herdamos a praça em reforma, mas o projeto tinha muitos problemas, inclusive de acessibilidade, e a empresa foi desabilitada. O departamento de engenharia reformulou o projeto e abrimos nova licitação. Como prefeita tenho que buscar sempre o melhor para os munícipes, porque todos nós pagamos impostos e nosso dinheiro tem que ser investido em obras com qualidade, acessibilidade e sustentabilidade”, assinala a prefeita, Maria Regina Della Rosa Magri.

Os funcionários da empresa licitada já foram designados para iniciar as obras no distrito. “Obrigado à população por confiar em nosso trabalho. Não estamos aqui trabalhando para fazer as coisas de qualquer jeito. O povo merece respeito e as obras públicas devem ter qualidade, por isso estamos levando aos moradores do Marisa, que pagam seus impostos, mais um espaço de lazer e recreação”.