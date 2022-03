Praça Padre José Rossi é enfeitada para celebração da Páscoa em São Pedro do Ivaí

A Praça Padre José Rossi foi enfeitada para que a população celebre o momento da Páscoa, marca a ressurreição de Jesus Cristo. Alguns enfeites foram alugados, mas a maioria foi confeccionado no município, através da coordenação do departamento de Cultura e da secretaria municipal de Desenvolvimento Humano.

Enfeites foram espalhados pela praça e as famílias estão aproveitando para passear e tirar fotos com os filhos. Entre os principais atrativos estão um avião, uma roda gigante e um coelhinho em tamanho gigante para que as pessoas façam fotos ao lado.

“Preparamos com muito carinho e pensando nos detalhes, para que a praça ficasse mais bonita para este período tão importante para todos nós cristãos. É uma marca da nossa administração ornamentar a cidade nas principais datas comemorativas, para que possamos exaltar o espírito de fraternidade, união e harmonia entre as famílias”, disse a prefeita, Maria Regina Della Rosa Magri, que ficou encantada com o trabalho desenvolvido pela equipe que confeccionou os adereços.

A diretora de Cultura, Michele Leite Dela Rosa, agradece todas as pessoas que colaboraram na execução do projeto da páscoa e aproveitou para pedir que a população ajude a cuidar. “Alguns enfeites já foram danificados, porque as pessoas acabam mexendo. Pedimos que tenham zelo para que tudo fique bem organizados e todos possam ver nossa praça bonita durante este período. É um espaço para todos os cidadãos e todos nós temos o dever de cuidar”.