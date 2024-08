Praça do Café: Indivíduo é socorrido pela PM após desententimento entre moradores de rua

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 23h04 desta terça-feira (13) na Praça do Café.

Conforme relato da Polícia Militar, durante patrulhamento na Praça do Café, a equipe se deparou com um indivíduo todo “ensanguentado”, este já conhecido das equipes policiais, que relatou que se encontrava na praça junto a um grupo de “moradores de rua”, usuários de drogas e que em determinado momento se desentendeu com um deles por motivo torpe, vindo a sofrer um golpe com um “pedaço de madeira” na cabeça.

A equipe encaminhou a vítima para o Pronto Atendimento Municipal de Jandaia do Sul para receber cuidados médicos. O indivíduo estava consciente e orientado e se deslocou a pé, escoltado pela equipe, até PAM que estava próximo do local.

A região é bastante frequentada por dependentes químicos e vias de fato e rixas são frequentes. Foram realizadas buscas pela região, porém o autor não foi localizado.