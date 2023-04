Portando cocaína, pilotando moto adulterada, sem cnh e acoolizado, jovem é preso em Marumbi

Na madrugada desta sexta-feira (22), por volta das 00h27, uma equipe ROTAM realizava patrulhamento na Avenida Tiradentes, no centro da cidade de Marumbi, quando avistou um indivíduo pilotando uma motocicleta Honda CG/125.

Ao realizar a abordagem, foi identificado o condutor, um homem de 20 anos, que estava portando sete pinos (eppendorfs) de uma substância análoga à cocaína, prontos para venda, os quais foram arremessados ao chão e recuperados pela equipe.

Durante a checagem, foi constatado que a motocicleta estava com outro motor, já baixado, e pertencia a uma Honda CG/125 Titan. Além disso, o teste etilômetro realizado obteve como resultado 0.80 mg/l, caracterizando crime de trânsito.

Como o condutor não possuía habilitação, foram elaboradas as notificações pertinentes e a motocicleta recolhida ao pátio do DPM e diante dos crimes apresentados, foi dada voz de prisão ao homem e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para as providências cabíveis. Ele responderá por adquirir, vender, fornecer e/ou produzir drogas, além de dirigir alcoolizado e sem habilitação.