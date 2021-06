Porcos são furtados em Marumbi

Marumbi 9h15min – Natureza: Furto qualificado – Endereço: Rua Aldo Pavezi

Na manhã de quarta-feira (9) o solicitante relatou a Polícia Militar de Marumbi que na data de 07/06/2021 durante o período noturno ouviu o cachorro de sua vizinha latindo muito, sendo que como estava chovendo acabou ignorando.

Na manhã do dia seguinte foi verificar seus animais e constatou que haviam sido furtados dois porcos em um cercado no interior de sua propriedade, sendo um marrom com pelos, com aproximadamente 34kg e um marrom sem pelos com aproximadamente 43kg.

Indagada a vítima sobre algum arrombamento, informa que os autores possivelmente pularam a cerca, pois o portão estava trancado. Diante aos fatos a vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis.